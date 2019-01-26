رام والله وجنين وغزة تشييع جثامين شهدائها الثلاثة

شيعت جماهير غفيرة من ابناء شعبنا في رام الله وجنين وغزة ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال بأوقات مختلفة .

حيث شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيدين أيمن فارس في بلدة سلواد شرق رام الله، وحمدان العارضة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وشيعت غزة جثمان الشهيد إيهاب عابد برفح.

وارتقى امس الجمعة الشهيد الفتى ايمن أحمد فارس (17عاما) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة سلواد.