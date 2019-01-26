"إسرائيل" غاضبة من " أيرلندا "

صادق البرلمان الأيرلندي مساء أول من أمس الخميس، بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يجرم بيع منتجات المستوطنات سواء الموجودة في الضفة الغربية او مرتفعات الجولان السورية، في أيرلندا. وتأتي مصادقة البرلمان الأيرلندي بعد مصادقة مجلس الشيوخ على القرار نفسه في العام الماضي.

وأثار قرار البرلمان الأيرلندي غضب إسرائيل التي استدعت على الفور السفيرة الأيرلندية في تل ابيب، اليسون كيلي. وقالت وزارة خارجية دولة الاحتلال في تصريح مكتوب، إنه «تم استدعاء سفيرة أيرلندا، اليسون كيلي، هذا الصباح (أمس) لتوبيخ غاضب من وزارة الخارجية على خلفية مشروع قانون» وصفته الوزارة بـ«الفاضح». وأضافت: «تم التوضيح للسفيرة أنه ستكون للتشريع المنافق والمعادي للسامية تداعيات خطيرة على العلاقات بين إسرائيل وأيرلندا ومكانتها في المنطقة إذا ما تم إقراره نهائيا».

وأضافت أن تمرير القانون يجعل من أيرلندا «أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجرم النشاط التجاري داخل حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان».

وفي السياق أعلن أكاديميون وباحثون يونانيون عن مبادرة لمقاطعة أكاديميين إسرائيليين أعربوا فيها عن اعتراضهم وتنديدهم بالاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، استجابة لدعوة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات«B.D.S» في فلسطين.