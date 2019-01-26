اليوم: صرف 100 دولار للعائلات المحتاجة عبر المنحة القطرية

قالت مصادر إعلامية، أن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في قطاع غزة، ستصرف اليوم السبت، عبر فروع البريد.

وذكرت المصادر نقلاً عن السفير القطري محمد العمادي، أن المنحة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأضافت، أن عملية صرف أموال المنحة ستبدأ اليوم بواقع 44 ألف أسرة ، فيما سيتم استكمال باقي عملية الصرف لـ50 ألف أسرة محتاجة يوم غداً الأحد.

يذكر، أن حركة حماس أبلغت قطر عدم قبولها باستقبال المنحة القطرية رداً على الشروط "الإسرائيلية"، فيما أعلن العمادي أن المنحة ستحول لقطاع غزة عبر مشاريع للأمم المتحدة.