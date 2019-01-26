ماليزيا ترفض استقبال رياضيين "إسرائيليين" لأنها "جريمة"

أكّد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في خطاب ألقاه، أمام تجمع شعبي بمنطقة كاميرون هايلاند، قبل الانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجري، اليوم، رفضَ بلاده استقبال الرياضيين "الإسرائيليين" داخل أراضيها.

وتطرق محمد خلال كلمته، إلى قرار حظر بلاده مشاركة سبّاحين إسرائليين في بطولة العالم للسباحة، مؤكدا امتلاك ماليزيا حق فرض الحظر على إسرائيلين، وقال: "هؤلاء يأتون من دولة مخادعة، ونحن لا نحب المخادعين".

وذكر محمد أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إن مواطني 5 دول مسلمة لا يمكنهم دخول بلاده(...) إذا كان ترامب يستطيع القيام بذلك، فلم لا أقوم أنا!(بمنع دخول الإسرائيليين إلى ماليزيا)" .

وكانت ماليزيا، قد أعلنت في 16 كانون ثاني/ يناير الماضي، أنها لن تستضيف أي فعاليات في المستقبل، تشمل إسرائيل أو ممثلين عنها، معتبرةً استضافة الرياضيين الإسرائيليين "جريمة".

وتستضيف ماليزيا بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2019، في الفترة من 29 تموز/ يوليو وحتى 4 آب/ أغسطس المقبليْن.

وستكون البطولة واحدة من الفعاليات التأهيلية للألعاب الأولمبية للمعاقين عام 2020، في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي من المقرر أن يتنافس فيها أكثر من 600 رياضي من 70 دولة.