أجواء لطيفة وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

يكون الجو اليوم السبت، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الاحد، يكون الجو صافياً بوجه عام بارداً نسبياً خلال النهار وبارداً الى شديد البرودة خلال الليل ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

والاثنين، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، حيث ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله الامطار على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .