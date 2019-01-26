كلنا_مريم.. حملة على مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم أطلقته جمعية القدس العالمية للثقافة (أوكاد) التركية بالتعاون مع نشطاء فلسطينيين، من خلال حملة عالمية لنصرة النساء المقدسيات ودعمهن، وذلك تحت عنوان "#كلنا_مريم".

الحملة التي ستنطلق الحملة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتختتم في الثامن من مارس/آذار القادم، الذي يصادف يوم المرأة العالمي، تهدف إلى إحداث حالة من التفاعل العالمي لدعم صمود النساء المقدسيات المرابطات، والإسهام برفع الظلم الواقع عليهن جراء ممارسات جنود الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

و سيتخلل العديد من الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية والإعلامية والأكاديمية حول العالم.

وستنطلق الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة تحت وسم (#هاشتاق) #كلنا_مريم و (#WeareallMary)، بمشاركة عدد من المؤثرين والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية حول العالم.

اليكم ابرز المشاركات:

لم تكن مريم ابنة عمران وحدها خادمة بيت المقدس بل سارت بناتها المريميات المقدسيّات على خطاها

الأسيرة وأم الأسير

وأم الشهيد والمبعدة والمعلمة والمرابطة ومن هُدِمَ بيتها

ومن تشتت عائلتها

كلهنّ مريم..#كلنا_مريم — خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) ٢٥ يناير ٢٠١٩