يديعوت: المساومة بالمال لحماس انتهت!

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إن مساومة المال بالنسبة لحماس انتهت، ولن نرى بعد الآن صورًا مهينة لحقائب الدولارات التي تدخل قطاع غزة من أجل شراء الهدوء لإسرائيل".

و وفقاً للصحيفة العبرية، فإن "الجملة الشهيرة للسفير العمادي "نبغى هدوء" لم تعد ذات فعالية".

و أضافت الصحيفة بأنه لا أحد يشك في أن "إسرائيل" لم تحقق أي إنجاز في هذا الأمر، وفي المقابل لقد حققت حماس على وجه التحديد بعض الإنجاز، فقد استعادت حماس الاحترام وأصبحت خالية من الضغط عليها، فليس هناك حاجة للحفاظ على المزيد من ضبط النفس من أجل الحصول على المال.

و قالت يديعوت: "الآن علينا أن نتطلع إلى يوم آخر أسبوع أو أسبوعين - إلى اللحظة التي يحدث فيها حدث أمني قادم على السياج حينها سيتعين على "إسرائيل" الرد، وفي ذلك الحين حماس لن تكون ملزمة ومضطرة للحفاظ على الهدوء، ثم ماذا سيحدث؟؟؟".