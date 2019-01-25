من المقرر أن تنظم كلية العلوم الإنسانية بجامعة الإسراء، برعاية العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي مؤتمر علمي بغزة حول جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية في الخامس والسادس من فبراير القادم بفندق الموفنبيك بمدينة غزة .

وسيناقش المؤتمر أوراقا علمية خضعت للشروط العلمية المعمول بها ضمن مجلة الإسراء للعلوم الإنسانية، وبما يحقق إضافة بحثية نوعية ترتقي مع متطلبات مؤتمر دولي محكم تحكيمًا علميًا.

كما أن اللجنة العلمية حددت ستة محاور للمؤتمر منسجمة مع الرسالة السامية للمؤتمر والتي تنطلق من أصل الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني ومن المساعي الفلسطينية لتثبيت هذه الحقوق وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك من خلال استخدام كافة السبل المشروعة المتاحة ومنها القرارات الدولية خاصة الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وسيشتمل المؤتمر في محوره الأول، دور جامعة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، والمحور الثاني الذي سيتناول دور جامعة الدول العربية تجاه النضال الفلسطيني، أما المحور الثالث فسيتطرق إلى دور مؤسسات وأجهزة جامعة الدول العربية المتخصصة في دعم القضية الفلسطينية، ويأتي المحور الرابع ليتضمن جامعة الدول العربية والتسوية السياسية في ظل مبادرة السلام العربية.

ويهتم المحور الخامس بالاستراتيجية الفلسطينية تجاه جامعة الدول العربية، أما المحور السادس والأخير ينحصر حول مستقبل جامعة الدول العربية وآليات تفعيلها لصالح القضية الفلسطينية.