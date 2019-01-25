الإمارات تقصي بطل آسيا وتضرب موعدا مع قطر

قدم المنتخب الإماراتي أداء بطوليا، وبلغ نصف نهائي كأس آسيا المقامة على أرضه، بعدما أطاح نظيره الأسترالي حامل في مباراة مثيرة بختام الدور ربع النهائي من البطولة القارية، الجمعة.

وانتصر "الأبيض" الإماراتي على أستراليا بنتيجة 1-0 أمام جماهير كبيرة احتشدت لتشجيعه في مدرجات ملعب هزاع بن زايد في العين، مساء الجمعة.

واستطاع هداف المنتخب الإماراتي علي مبخوت خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69، بعدما استغل تمريرة خاطئة من الدفاع الأسترالي، لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ماثيو رايان ويودعها في الشباك الخالية.

وصمد المنتخب الإماراتي وقدم أداء استثنائيا حتى نهاية اللقاء، رغم محاولات حامل لقب كأس آسيا في العودة للمباراة بشتى الطرق.

وضرب "الأبيض" موعدا مع نظيره القطري في مواجهة مرتقبة بنصف النهائي، على ملعب مجمد بن زايد في أبوظبي، الثلاثاء المقبل، مما يعني وجود طرف عربي في النهائي لمواجهة الفائز من اليابان وإيران.