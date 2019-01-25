ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجهاد تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إستهداف القيادي أحمد دار نصر

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:59 - 25 يناير 2019
حركة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي
مشاركة

حمَّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف القيادي في الحركة أحمد محمد دار نصر ٥٦ عاما  من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، اثناء مشاركته في المسيرات الشعبية نتيجة  حيث استهدفه جنود الاحتلال برصاصة في الرأس.

وأكدت الحركة في بيان صحفي صدر عنها في منطقة غرب رام الله، أن الاحتلال عرض حياة القيادي نصر للخطر بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وإصابته بالرأس. في استهداف واضح ضد قيادة حركة الجهاد بالضفة المحتلة.

وقال ممثل الحركة في القوى الوطنية برام الله الاستاذ أحمد العوري:  إن استهداف القيادات والرموز الوطنية والشعبية لن يفت في عضد شعبنا ولن يكسر إرادة المنتفضين والمقاومين، وستكشف الأيام فشل سياسات الاحتلال وإرهابه في مواجهة الانتفاضة الباسلة المستمرة على كل التراب الوطن الفلسطيني

متعلقات