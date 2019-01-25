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إصابة قيادي في الجهاد برصاص الاحتلال في رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:21 - 25 يناير 2019
مواجهات الضفة مواجهات الضفة
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أصيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله والأسير المحرر أحمد نصر، بصورة متوسطة برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية في جبل الريسان غرب رام الله.

وأفاد مراسلنا أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في جبل الريسان غرب رام الله، ما أدى لإصابة القيادي أحمد نصر بجراح وصفت حينها بالخطيرة جداً، جراء اصابته برصاصة في الرأس.

وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ذكرت، أن إصابة القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد نصر متوسطة، مشيرة إلى أنه أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس ووصلت الإصابة إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأوضحت الصحة، أن إصابة القيادي نصر أدت إلى كسر في الجمجمة ونزيف على الدماغ، وحالته مستقرة، وسيتم ادخاله لغرف العمليات.

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