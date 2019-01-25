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الحية: شعبنا مصمم على انهاء الحصار والمنحة رددناها في وجه الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 16:48 - 25 يناير 2019
خليل الحية خليل الحية
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، ظهر اليوم الجمعة، أن سبب رفض حماس للمنحة القطرية هو محاولات ابتزاز المقاومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

وقال الحية في تصريحات له:" يوم أن شعرنا أن الاحتلال يتلكأ في تنفيذ التفاهمات ويمارس الابتزاز رددنا المنحة القطرية في وجه الاحتلال وليس في وجه قطر".

وأشار الحية أن:" نتنياهو يحاول استغلال المنحة القطرية لكسب مزيدًا من الأصوات في الانتخابات الاسرائيلية".

وبين الحية، أن جماهير شعبنا تؤكد من خلال الجمعة 44 لمسيرات العودة أنها ضد كل اشكال الاحتلال والحصار، مشيرا إلى أن شعبنا مصمم على انهاء الحصار كما هو مصمم على انهاء الاحتلال.

 

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