الشيخ حبيب: سنواصل الكفاح بمنحة أو بدونه والحصار سينكسر بصمودنا وأشلائنا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، أن شعبنا الفلسطيني مصممٌ على انجاز آماله وطموحاته رغم ما يعانيه من آلام وحصار ظالم يكتم أنفاسه منذ أكثر من 13 عاماً.

وقال حبيب في تصريحات صحفية خلال مشاركته في جمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر": "الحشد المهيب لشعبنا في الجمعة الـ44 من مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد تمسك شعبا بالعودة للأراضي المحتلة، ويؤكد إصراره للمضي قدما رغم الالام والحصار الذي يكتم على انفاس شعبنا لكن الحشد يؤكد أن شعبنا عظيم ومقاتل ومصمم على انجاز أمال وطموحات شعبنا واسترداد كامل حقوقنا وارجاعها لأننا أصحاب الحق".

وأضاف: "عنوان مسيرة العودة اليوم يحمل رسالة بليغة للعالم أجمع، بأن شعبنا الفلسطيني يعتبر الحصار شكل من اشكال العدوان وهو مساوي للقتل والقاء القذائف المميتة والصواريخ القاتلة؛ لذلك فإن شعبنا مصمم تماما على أن جريمة الحصار لن تمر وسينكسر الحصار بصمودنا ودمائنا وأشلائنا".

وفيما يتعلق برفض حماس استلام المنحة القطرية قال الشيخ حبيب: "القرار ليس لحماس بالتحديد بقدر ما هو قرار الكل الوطني، فكان هناك حوار ومراجعات وتقييمات لسلوك الاحتلال الإسرائيلي بشأن المنحة القطرية والجميع توافق على أن هذا المال لا يمكن أن نجعله ابتزاز لكرامة شعبنا"، مشيراً إلى أن شعبنا لا يتسول من أحد ومن الواجب على الجميع من امتنا العربية والإسلامية بان يقدموا لنا كل اشكال الدعم مالياً ومعنويا وسياسيا.

وشدد القيادي حبيب، أن الشعب الفلسطيني سيواصل الكفاح حتى تحقيق النصر سواء كان ذلك بالحصول على منحة كـ"المنحة القطرية" أو بدون الحصول عليها.