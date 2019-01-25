"إسرائيل" توبخ سفير ايرلندا

قالت وسائل اعلام عبرية، ان الخارجية الإسرائيلية وبخت اليوم الجمعة، سفير ايرلندا لدى "تل أبيب" أليسون كيلي، وذلك بسبب مصادقة البرلمان الإيرلندي على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" بالقراءة الأولى.

وبحسب موقع "يديعوت احرونوت"، فإن الخارجية "الإسرائيلية" أوضحت للسفير الإيرلندي أن هذا القانون "معادٍ للسامية" وسيكون له تداعيات خطيرة على العلاقات بين "إسرائيل" وايرلندا.

وحذرت الوزارة، السفير الإيرلندي من أن يتم الاستمرار في القانون والمصادقة عليه بجميع القراءات، لما سيكون له من خطورة على العلاقات الثنائية، وكذلك على العلاقات بين الجانبين في دول المنطقة.