اصابتان بالرصاص الحي بمواجهات في المغير

أصيب مواطنين بالرصاص الحي ظهر اليوم الجمعة خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله، عقب قمع المصلين في القرية.

وهاجمت قوات الاحتلال المصلين خلال أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة شرق قرية المغير، المحاطة بالمستوطنات والمناطق العسكرية المغلقة.

وقد أقام أهالي القرية صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بقطع الاشجار وتخريب المزروعات.

وما أن انتهت صلاة الجمعة، حتى أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام نحو عشرات المصلين، ما أوقع إصابات بالاختناق في صفوفهم.

عقب ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي القرية وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة نحو الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات.