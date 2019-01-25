تغيير قريب في حكومة الوفاق قد يطال الحمدالله

كشف مسئول فلسطيني، أن تعديلاً وزارياً سيجري في حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله، قد يشمل الكثير من الحقائب الوزارية أو الحكومة بأكملها، واستبدالها بحكومة فصائلية.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مسئول فلسطيني لم تكشف عن هويته، قوله: "يجرى البحث عن أحد خيارين: إما إجراء تغيير وزاري واسع في الحكومة الحالية، أو أن يجرى تشكيل حكومة فصائلية من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار المسئول: "الرئيس محمود عباس عاقد العزم على إحداث التغيير وسيجرى قريباً"، منوهاً أن التغيير بات يقتضيه الوضع الحالي، فضلا عن وصول الحوار مع حركة حماس إلى طريق مسدود لرفضها المصالحة الفلسطينية.

وأضاف "التغيير قد يطال أيضا رئيس الوزراء رامي الحمد الله"، مشيراً إلى أن "عددا من القادة في حركة (فتح) يطلبون تكليف أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة بتشكيل الحكومة".

وتابع المسئول الفلسطيني "صيغة حكومة التوافق الوطني قد انتهت نهائياً في ظل المواقف المتعنتة لحركة (حماس)".