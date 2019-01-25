يديعوت: العمادي اقترح تقديم كوبونات غذائية بدل الأموال النقدية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مقترح قطري لتقديم المساعدات لقطاع غزة بدلاً من تحويل الأموال.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول وصفته بالكبير في حركة حماس أن "إسرائيل" وضعت شروطاً جديدة لاستلام الاموال أبرزها اتساع القائمة بموظفي الحركة الذين ترفض "إسرائيل" تحويل الرواتب إليهم.

وأضافت أن السفير القطري محمد العمادي قدم مقترحا لشراء الطعام والامدادات للأسر على شكل "كوبونات" بدلاً من توزيع الأموال عليهم وهو ما رفضته حركة حماس.

وذكرت الصحيفة أن حماس طالبت بزيادة قدرها 22 مليون دولار نقداً شهرياً بدلاً من 15 مليون دولار.

وكانت حركة حماس أعلنت رسميا أمس الخميس، رفض قبول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، بسبب ما وصفته الحركة بالاشتراطات الجديدة.

رفض حركة حماس للمنحة القطرية، جاء خلال اجتماع بين قادة الحركة والسفير القطري محمد العمادي، عقد في مدينة غزة.

وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع: "أكدنا للسفير محمد العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية. وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد شروط إسرائيل".

وشدد الحية على استمرار مسيرات العودة، "حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".

وفي هذا المجال قال الحية إن قيادة حماس أطلعت السفير القطري على "محاولات الاحتلال إدخال شعبنا والمقاومة ومسيرات العودة في أتون الانتخابات ومحاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا الفلسطيني".

وقال الحية: إن غزة لن تكون جزءا من الابتزاز أو مسرحا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية.

وكان السفير القطري محمد العمادي عاد الليلة الماضية إلى قطاع غزة بعد ساعات قليلة من مغادرته القطاع.

ووصل العمادي إلى غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" بعد أن غادر القطاع في أعقاب اجتماع جمعه مع قيادة حركة حماس التي أعلنت أنها ترفض المنحة القطرية وفق الاشتراطات "الإسرائيلية" الجديدة.

وحسب مصادر مطلعة فإن العمادي يحاول إيجاد حل لازمة المنحة القطرية ومنع التصعيد المتوقع اليوم الجمعة على حدود.