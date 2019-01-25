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وفاة طفلين شقيقين في حريق نشب بمنزلهما في كفر قاسم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:57 - 25 يناير 2019
طفلان شقيقان طفلان شقيقان
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توفي طفلين شقيقين في مدينة كفر قاسم داخل فلسطين المحتلة، جراء تعرض منزلهما للحرق بسبب انفجار جهاز تدفئة، وفتحت شرطة الاحتلال تحقيقاً في ملابسات الحادث.

وذكرت مصادر إعلامية أن حريقا نشب في منزل مكون من ثلاث طبقات في كفر قاسم، وتمكن الجيران من اخماد الحرائق، ولقي طفلين مصرعهما وهما الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور ( 3 و أعوام )، فيما أصيب ثالث بجراح خطيرة.

وذكر الناطق بلسان سلطة الإنقاذ والاطفاء للمجتمع العربي، جاء فيه: "التحقيق أشار إلى أن أسباب اندلاع الحريق كان اشتعال "فرشة" وضع عليها جهاز كهربائي أدى إلى اشتعالها، وبالتالي إلى انتشار الحريق في الغرفة.

كما اشار التحقيق إلى أن السكان المحليين تمكنوا من إخماد الحريق قبل وصول طواقم الأطفاء التي عملت على إخماد نهائي للنار وتخليص العالقين الذين نقلوا الى المشفى، إلا أن الطفلين توفيا قبل وصولهما إلى المشفى".

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