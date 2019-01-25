ديختر يحرض على رواتب الأسرى والشهداء أمام عباس

نشر رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر فيديو لعب خلاله دور المستعرب أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ورغم ترشح آفي ديختر للكنيست عن حزب كاديما إلا أنه ما زال يحن لمهنة الجاسوسية التي مارسها عندما كان في الشاباك ونفذ خلالها العديد من عمليات الاغتيال للقادة الفلسطينيين.

ويأتي نشر آفي ديختر للفيديو قبيل انتخابات الكنيست في نيسان المقبل.

وتشهد الساحة الإسرائيلية تنافس كبير بين الأحزاب الإسرائيلية للحصول على المقاعد في الكنيست الإسرائيلي، والعامل المشترك فيها اتخاذ التحريض على الفلسطينيين مادة دسمة للحصول على صوت الناخب الإسرائيلي.



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