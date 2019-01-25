يديعوت: مصر تعود للعب دور الوساطة بين "اسرائيل" وحماس

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الخميس بأن مصر عادت للعب دور الوساطة بين حركة حماس و الاحتلال.

و وفقاً للصحيفة، فمنذ مغادرة السفير القطري، محمد العمادي لقطاع غزة، تقوم مصر والامم المتحدة من خلف الكواليس بلعب دور الوساطة بين حماس واسرائيل لمنع وقوع تدهور في الوضع.

ومساء الخميس، قررت الحكومة الإسرائيلية، السماح بنقل منحة مالية، تقدمها قطر لقطاع غزة، بالتزامن مع قرار "حماس"، رفض استقبالها.

وأعلنت "حماس"، وعلى لسان خليل الحية، نائب رئيسها في قطاع غزة، الخميس، رفضها استقبال المنحة المالية، ردا على "سلوك" الحكومة الإسرائيلية، ومحاولتها "التملص من تفاهمات التهدئة".

وقال الحية، في مؤتمر صحفي بغزة: "نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة، ردا على سلوك الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولته ابتزاز شعبنا، والتملص من تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قررت، قبل نحو 3 أسابيع، وللمرة الثانية، وقف تحويل المنحة القطرية، ردا على ما قالت إنها "أعمال عنف" وقعت قرب المنطقة الحدودية للقطاع.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت قطر تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.