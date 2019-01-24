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البطش: اجندة الجهاد الاسلامي المقاومة لا يحددها تلفاز العدو

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:59 - 24 يناير 2019
القيادي خالد البطش القيادي خالد البطش
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، خالد البطش بأن حركته تعرف ما عليها ان تفعل لخدمة شعبنا وقضيته العادلة، ولا يحدد لها تلفاز العدو أو محلليه  اجندتنا الجهادية المقاومة .

و قال البطش في تصريح له عقب تقارير إعلامية عبرية تحدثت عن نية الجهاد الاسلامي بالتصعيد غداً الجمعة: "إن قرار التصعيد والرد على العدو هي مسئولية الحركة وقادتها، التي تراعي مصالح شعبنا والحفاظ على حقوقه".

و كان  روني دانيل المحلل العسكري الاسرائيلي قال ان الوضع الامني مقلق وان  القلق الاكبر في هيئة اركان الاحتلال من حركة الجهاد الاسلامي التي ترفض المنحة القطرية من الاساس والتي قد تلجأ الى تصعيد الامور وتوجيه ضربات مفاجئة لـ "اسرائيل".

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