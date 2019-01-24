ما هي شروط حماس لإعادة استلام المنحة القطرية؟

أفادت قناة "كان" العبرية بأن حركة حماس أبلغت السفير القطري، محمد العمادي أنها غير مستعدة لخوض لعبة في قضية المال في غزة.

و نقلت القناة العبرية عن مصادر فلسطينية قولها أن حماس طلبت من العمادي تحديد موعد ثابت ومتفق عليه لإدخال الأموال وبدون تأجيل.

وأضافت ان حماس أكدت للسفير العمادي أنها غير مستعدة لأن تكون الأموال رهينة من قبل "إسرائيل" يتم إدخالها بعض الأحيان أو رفضها.

وأشارت إلى أن حماس أبلغت العمادي بأنه " إذا تم الاتفاق على موعد إدخال المبلغ في اليوم الأول من الشهر فيجب إدخاله في اليوم الأول من الشهر تماما".

ووفقا للمصادر من المتوقع أن يجري السفير القطري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل مع حماس، بحسب التلفزيون الاسرائيلي.

و عاد السفير العمادي الى قطاع غزة عقب مغادرته مساء اليوم.