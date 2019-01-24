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أبو زهري: رفض حماس لتحكم الاحتلال بالمنحة القطرية رسالة مزدوجة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:53 - 24 يناير 2019
سامي ابو زهري سامي ابو زهري
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قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري يوم الخميس، إن رفض حركته لتحكم الاحتلال الإسرائيلي في المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة جاء لتوجيه رسالة مزدوجة.

وأكد أبو زهري في تصريح صحفي، أن "تلك الرسائل لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس على أن سياسة تبادل الأدوار في خنق غزة وابتزازها والمزايدة عليها لن تفلح".

وأشار إلى أن "غزة قادرة على مفاجأة الجميع".

وأعلنت حماس عصر اليوم عن رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، وفي وقت قررت "إسرائيل" فيه إدخالها بعد مماطلة لأسابيع.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية خلال مؤتمر بغزة إن حركته أكدت للعمادي رفضها استقبال أموال الدفعة الثالثة ومحاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا وإدخاله ومسيرة العودة في أتون الانتخابات.

وبالتزامن تقريبًا مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني توصية الأمن الإسرائيلي والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى غزة.

 

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