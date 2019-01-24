مصادر عبرية: قرار حماس برفض المنحة القطرية فاجأ نتنياهو

أكدت مصادر اعلامية عبرية أن نتنياهو تفاجأ اليوم برفض حماس للدفعة القطرية الثالثة من الأموال.

وقالت المصادر أن نتنياهو الذي سارع الى تنفيذ القرار بعد خروجه من جلسة الكبينت ب (5) دقائق، حيث طلب من العمادي الذهاب الى غزة، و ابلاغ القيادة في غزة بموافقتها على نقل الأموال من أجل عدم الوصول الى تصعيد لا يرغب به نتنياهو في هذا الوقت الحساس، لكن قرار حماس كان مفاجئاً له.

وقد تناولت وسائل الإعلام خبر رفض حماس تلقي الأموال بشكل واسع ، وما صرح به نائب رئيس حماس في غزة " خليل الحية"، ونُقل على الفور كخبر عاجل تبعه نقاش عبر منصات الاحتلال المختلفة، و تصريحات مختلفة تهاجم نتنياهو الذي تبتزه حماس .

عضو كنيست طالب هو الآخر بأن يتم نقل الأموال عبر السلطة الفلسطينية وكأنها تنسق أمنياً مع "اسرائيل" ولها علاقات أمنية تضمن محاربة الإرهاب و حماية "إسرائيل".