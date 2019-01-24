الأوقاف: انتهينا من استئجار سكن حجاج الضفة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الخميس، أن الوزارة انتهت من استئجار سكن الحجاج للموسم المقبل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال ادعيس في تصريح صحفي، إن لجنة استئجار سكن الحجاج لهذا العام والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، قامت بإنجاز المهمة الموكلة لها وذلك باستئجار السكن المناسب لحجاج دولة فلسطين/ محافظات الضفة لهذا الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحسب اللجنة، فقد جرى استئجار فنادق بمستوى ممتاز يوفر الراحة والامان للحجاج، ويوفر عليهم مشقة التعب والبعد عن الحرم، حيث تم استئجار فنادق مصنفة خمس نجوم في المدينة المنورة تقع على بلاط الحرم النبوي الشريف مع توفير وجبة افطار لكافة الحجاج طوال فترة اقامتهم، وكذلك استئجار فنادق حديثة في مكة المكرمة لا يتجاوز بعدها عن الحرم المكي الشريف كم، وبعضها لا يتجاوز 600 متر، وبها كافة الخدمات التي يحتاجها الحاج وتقع في مناطق حيوية ويتوفر حولها وبمحيطها كافة الخدمات، التي تلزم الحاج من اكل ومشرب وملبس، إضافة الى انها تبعد عن مناطق الجسور والتقاطعات الخطرة حفاظا على سلامة وامن الحاج.