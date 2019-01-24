حكومة الاحتلال تأخذ قرارها النهائي بشأن المنحة القطرية



تبنّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، توصية الدوائر الأمنية الإسرائيلية بتحويل الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان" فإن حكومة الاحتلال أخذت قرارها بناء على توصيات جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"؛ لتجنّب التصعيد مع قطاع غزة والمحافظة على الهدوء.

وتزامن قرار حكومة الاحتلال مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها استلام الدفعة المالية الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأعلن القيادي بالحركة خليل الحية، خلال مؤتمر صحفي، أن حماس أبلغت السفير القطري محمد العمادي رفضها أن تكون غزة عرضة للابتزاز السياسي في المعركة الانتخابية الإسرائيلية.

وأضاف الحية "قلنا بشكل واضح للسفير العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة ردا على سلوك الاحتلال ومحاولاته بالتملص من التفاهمات التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة"، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الابتزاز السياسي.