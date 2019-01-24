ريال مدريد يتغلب على برشلونة.. "بالمال"

كشف تقرير جديد أن ريال مدريد الإسباني هزم منافسه التقليدي برشلونة، وأزاحه من صدارة قائمة "أعلى الأندية دخلا في عالم كرة القدم".

وذكر موقع "فوربس" الأميركي أن العملاق الإسباني، ريال مدريد، حقق مداخيل قياسية في موسم 2017/2018، بلغت نحو 854 مليون دولار.

فيما كانت مداخيل متصدر "الليغا"، برشلونة، في حدود 785 مليون دولار، مما جعله يخسر صدارة الأندية الأكثر دخلا في العالم.

يشار إلى أن الريال يتصدر القائمة لأول مرة منذ موسم 2014/2015، وذلك بعدما ارتفعت مداخيله بأكثر من 85 مليون دولار.

وفي تفاصيل اللائحة، التي أصدرتها مجلة "ديلويت" الشهيرة، احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في القائمة بـ758 مليون دولار، ثم بايرن ميونخ الألماني رابعا بـ716 مليون دولار، متبوعا بمانشستر سيتي الإنجليزي بـ647 مليون دولار.

وكشف تحليل "ديلويت" أن أفضل 20 نادٍ، من حيث الدخل في العالم، نمت إيراداتها بنسبة 6 في المئة خلال الموسم الماضي، حيث بلغت مستوى قياسيا في حدود 9.4 مليار دولار.

وغالبا ما تعتمد خزائن الأندية على مداخيل الرعاية والترويج والمباريات الودية الدولية، إلى جانب الدعايات والإعلانات.