أبو زهري: رفض استقبال حماس للمنحة القطرية رسالة مزدوجة

أكد القيادي بحركة حماس، سامي أبو زهري أن رفض حماس تحكم الاحتلال في المنحة القطرية هي رسالة مزدوجة لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وأضاف ابو زهري في تغريدة عبر حسابه على (تويتر) أن: سياسة تبادل الأدوار في خنق غزة وابتزازها والمزايدة عليها لن تفلح، وأنها قادرة على مفاجأة الجميع".

و كان عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية قال إن حركته أكدت للسفير القطري محمد العمادي رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطري.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، اليوم الخميس، أن "الحركة ناقشت مع العمادي ملفات عدة، وهو متفهم موقفنا الرافض لاستلام الدفعة الثالثة للمنحة بعد شروط وضعها الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الحية، أن الحركة رفضت المنحة القطرية الثالثة ردًا على سلوك الاحتلال والتملص من التزاماته.

وأشار إلى أنه تم الحديث مع السفير القطري عن محاولات الاحتلال إدخال شعبنا والمقاومة ومسيرات العودة في أتون الانتخابات ومحاولات ابتزاز الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن غزة لن تكون جزء من الابتزاز أو مسرح للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية.

وحمّل الحية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية "التلكؤ والتراجع" من التفاهمات التي أبرمتها الفصائل الفلسطينية مع الاحتلال بوساطة مصرية وأممية.

وأكد على أن مسيرات العودة ستستمر "حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".