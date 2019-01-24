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قائد الحرس الثوري: العدو اليوم يخشى من مواجهتنا عسكريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:20 - 24 يناير 2019
قائد الحرس الثوري الإيراني قائد الحرس الثوري الإيراني
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قال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري "إن العدو اليوم يخشى كثيرا من مواجهة ايران عسكريا".

وأفادت وكالة مهر الإيرانية أن اللواء جعفري شارك اليوم الخميس في اجتماع للأساتذة في مشروع صالحين في البلاد وأشار الى قرب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية والانجازات التي تحققت في ايران بعد الثورة الاسلامية.

كما أشار إلى اهمية اشراك الناس ودوره في تطوير البلد، مشيرا الى أنَّ المساهمة الكبيرة التي قدمها الشعب الايراني أثناء الثورة الاسلامية وفي فترة الحرب المفروضة على ايران.

وعلى صعيد آخر أشار اللواء جعفري الى السياسات التي ينتهجها أعداء ايران ضد الشعب الايراني وقيادته وقال جعفري في هذا الخصوص " ان العدو اليوم يخشى كثيرا من مواجهة ايران عسكريا".

 

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