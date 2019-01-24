مكاسب شبه جماعية للبورصات العربية في آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت غالبية البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (13:12 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.61 بالمائة أو ما يعادل 37 سنتا إلى 60.77 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.27 بالمائة أو ما يعادل 14 سنتا إلى 52.48 دولارا للبرميل.

وانخفضت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.37 بالمائة إلى 8434 نقطة، بضغط هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاع المواد الأساسية إثر عمليات جني الأرباح.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 2514 نقطة، بضغط رئيس من أسهم العقار يتصدرها "إعمار العقارية".

بينما جاءت بورصة العاصمة أبوظبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.97 بالمائة إلى 5019 نقطة، صاعدا لأعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف، بدعم رئيس من أسهم البنوك.

وزادت بورصة البحرين مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.92 بالمائة إلى 1374 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.52 بالمائة، والاستثمار بنسبة 0.61 بالمائة.

وارتفعت بورصة قطر بنحو 0.58 بالمائة إلى 10712 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها النقل بنسبة 1.8 بالمائة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.34 بالمائة إلى 4180 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع الخدمي والمالي بنسبة 0.3 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.21 بالمائة إلى 5493 نقطة، وارتفع المؤشر العام هامشيا بنسبة 0.09 بالمائة إلى 5241 نقطة، بينما انخفض المؤشر الرئيس 0.16 بالمائة إلى 4782 نقطة.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1947 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "مبيدكو" بنسبة 4 بالمائة و"مناجم الفوسفات" بنسبة 2.25 بالمائة.

وكانت بورصة مصر في عطلة رسمية اليوم لمناسبة عيد الشرطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.97 بالمائة إلى 5019 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.92 بالمائة إلى 1374 نقطة.

قطر: بنسبة 0.58 بالمائة إلى 10712 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.34 بالمائة إلى 4180 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.21 بالمائة إلى 5493 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1947 نقطة.

وانخفضت سوقا:

السعودية: بنسبة 0.37 بالمائة إلى 8434 نقطة

دبي: بنسبة 0.1 بالمائة إلى 2514 نقطة.