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ما لا تعرفونه عن معشوقة الملايين الصباحية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:00 - 24 يناير 2019
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أظهر اكتشاف علماء بريطانيين أن 60 % من أنواع قهوة "أرابيكا" و"روبوستا" معرضة لخطر الانقراض، وأن 45 % من الأنواع البرية من القهوة ليست مدرجة في أية مجموعة بيولوجية، وفقا لما نقلته مجلة "ساينس" العلمية.

وأشار العلماء أن سبب الانقراض هو التغير المناخي الذي يتسبب بمرض وتسريع موت أشجار البن.

عرفت القهوة قديما، وهي المشروب الذي يحضر من حبوب البن الخضراء بعد تحميصها؛ وأول من عرف البن هم أهل اليمن.

وتعد القهوة بطرق مختلفة حسب الشعوب والمدلولات الموروثة عن القهوة لكل شعب.

إليكم جولة في عالم القهوة وأذواقها.

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