حزب الليكود: الحرب على غزة فشلت ولم تحقق أهدافها المرجوة

فلسطين اليوم – "ترجمة خاصة"‏

قال عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود "يسرائيل كاتس" على ضوء القرار الاسرائيلي المتوقع الليلة لوقف النار الأحادي الجانب إن العملية العسكرية في قطاع غزة وصمود سكان الجنوب لمدة ثلاثة أسابيع باءت بالفشل.

وبحسب أقواله "فلم يتم القضاء على قوة الفصائل الفلسطينية ولم يتم التوصل إلي اتفاق لوقف تهريب الأسلحة لغزة، ولم يتم إدراج الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت في أي اتفاق لوقف النار، كما أن اتفاق وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ونظيرتها الأمريكية كونداليزا رايس لوقف التهريب ضربته مصر بعرض الحائط، وبقى اتفاق ليفني - رايس اتفاق خالي المضمون.