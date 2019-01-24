شخصية نيمار تُبعده عن ريال مدريد

تربط بعض التقارير، البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

لكن صحيفة "سبورت" أكدت أن شخصية نيمار قد تعيق انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد نهاية الموسم الحالي.

ورغم إمكانيات الساحر البرازيلي فوق المستطيل الأخضر، إلا أن فكرة التعاقد معه لا تحظى بالإجماع داخل أروقة ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة "هناك عدة أسباب قد تعيق انتقال نيمار إلى ريال مدريد، السبب الأول هو أن الملكي يرى أن نيمار ينجذب بشكل كبير إلى المال والحصول على الامتيازات، وهو ما قد يخلق الأزمات في الفريق".

أما السبب الثاني، فهو أن جماهير ريال مدريد لم تنس الاستفزازات، التي كان يقوم بها نيمار أثناء حمله قميص الغريم التقليدي برشلونة.

وتحاصر الشائعات مستقبل نيمار، إذ أوضحت عدة تقارير أن النجم البرازيلي يرغب في الرحيل نهاية الموسم الحالي، والعودة إلى الليجا أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.