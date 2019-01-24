طائرات حربية روسية "انتهكت" المجال الجوي السويدي

قالت القوات المسلحة السويدية الخميس، إن طائرة استطلاع روسية ترافقها طائرتان مقاتلتان روسيتان انتهكت المجال الجوي السويدي لفترة وجيزة على ساحل بحر البلطيق.

وأوضحت القوات المسلحة السويدية أن طائرة من طراز "إليوشن إل-20" وطائرتين من طراز سوخوي سو-27 حلقت، السبت الماضي، جنوب مدينة كورلشامن بجنوب السويد، الواقعة على بعد نحو 135 كيلومترا شمال شرق مدينة مالمو الساحلية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان الجيش السويدي أن الطائرات دخلت المجال الجوي السويدي دون الحصول على إذن، وأنه تم إبلاغ الحكومة السويدية بالحادث.

ويأتي الحادث في وقت يتزايد فيه النشاط العسكري في منطقة بحر البلطيق، حيث تفيد التقارير بحدوث انتهاكات للمجال الجوي من قبل الطائرات العسكرية الروسية وزيادة في وجود السفن العسكرية الروسية.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجانب الروسي.