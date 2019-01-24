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السفير القطري يغادر قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:50 - 24 يناير 2019
العمادى والسنوار العمادى والسنوار
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غادر السفير القطري محمد العمادي مساء اليوم الخميس، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" حاملاً رسالة رد حركة حماس على الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.

ووصل العمادي قطاع غزة، أمس الأربعاء، بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين، في إطار المفاوضات لتثبيت التهدئة.

وعقد العمادي لقاءاً مع حركة حماس في قطاع غزة اليوم الخميس، حيث أكدت حماس للسفير العمادي رفضها استلام المنحة القطرية بالشروط الإسرائيلية.

وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس أكد رفض حركته استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية بعد الشروط الإسرائيلية الجديدة، قال: "لن نكون جزء من الابتزاز والمسرح للانتخابات الإسرائيلية".

العمادي وهنية ‫(1)‬
العمادى
العمادى والسنوار
العمادى
 

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