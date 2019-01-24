"إسرائيل" تقرر السماح بإدخال المنحة القطرية لغزة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عصر الخميس، تبني توصية الأمن الإسرائيلي والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري على موقعه الإلكتروني أن "جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال القطرية إلى غزة منعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر.

وأشار إلى أن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" التوصية وقرر السماح بإدخالها.

بينما قالت هيئة البث العام العبرية "كان" إن السفير القطري محمد العمادي يجري عدة لقاءات في "إسرائيل" بهذا الخصوص، وأنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعاً للمزيد من التصعيد.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت أن حركة "حماس" اتخذت قرارًا برفض ادخال المنحة القطرية لقطاع غزة وفقًا للآلية الإسرائيلية المقترحة.

وأكدت المصادر لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحركة في تفاوض مستمر مع الوسطاء للعودة للآلية السابقة لاستلام المنحة القطرية، أو رفضها بشكل قاطع إذا خضعت لشروط الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن "سلطات الاحتلال تعمد إلى تأخير المنحة وعدم وصولها في موعدها، كذلك تفكيرها في عدم إدخال المنحة نقدًا والتعويض عن ذلك بالشيكات، إضافةً للتدخل السافر في تحديد الأسماء المستفيدة من المنحة".

وأضافت المصادر: "حركة حماس طالبت الوسطاء بإرغام الاحتلال على الالتزام بالتفاهمات كاملةً، في ظل عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه مسبقًا، من توسيع مساحة الصيد، وإدخال الأدوية للقطاع، وتفعيل ملف التشغيل المؤقت للعاطلين عن العمل".

وشددت على أن الحركة أبلغت الوسطاء أن الاحتلال ملزم بتنفيذ التفاهمات لضمان استمرار الهدوء.