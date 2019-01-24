غزة: تسجيل أكثر من 31 ألف مركبة خلال 2018

قالت دائرة المعلومات لدى الإدارة العامة للدراسات والتخطيط في وزارة النقل والمواصلات بغزة إن الأرقام الأولية الخاصة بالمركبات المسجلة لدى سجلات الوزارة كتسجيل أولي للعام 2018 بلغت (31731) مركبة.

وذكرت أن غالبيتها العظمى من المركبات المستوردة المستعملة والتي بلغ عددها (21845) مركبة، فيما بلغ عدد مركبات الوكالة (7009) من مجموع المركبات المسجلة تسجيل أولي خلال العام 2018.

وأشارت غادة الوحيدي مدير عام الدراسات والتخطيط بالوزارة إلى أن مديرية رام الله تصدرت واحتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى عدد مركبات مسجلة ليبلغ ما هو مسجل لدى سجلاتها (9499) مركبة من مجموع المركبات المسجلة، تليها مديرية الخليل (4188) مركبة مسجلة.

بدورها، قالت مديرة دائرة المعلومات رنا أبو قرع إن فئة المركبات الخصوصية هي الأعلى في عدد تسجيل المركبات من حيث نوع المركبة وبلغ عددها(26653)، تليها الشاحنات والمركبات التجارية والتي بلغ عددها (1835) مركبة، بينما بلغ عدد المركبات من نوع صالون عمومي (1154) مركبة.

وسيتم نشر البيانات التفصيلية حول التقرير الإحصائي الخاص بالعام 2018 للوزارة خلال العام الجاري.