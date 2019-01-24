مخاوف تباطؤ الطلب تهبط بالنفط

سجلت أسعار النفط، الخميس، انخفاضا بفعل المخاوف من أن يتسبب تباطؤ النمو العالمي في كبح الطلب على الوقود، وبعد زيادة مفاجئة في مخزون النفط الخام الأميركي.

وبلغت العقود العاجلة لخام برنت صباح الخميس 60.85 دولارا للبرميل، منخفضة 29 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

بدورها، بلغت عقود خام تكساس الوسيط الأميركي 52.37 دولارا للبرميل، منخفضة 25 سنتا مقارنة مع الإغلاق السابق.

وقال مدير المحفظة لدى "فريم فندز" في سيدني، هيو فريم: "سوق الخام تركز حاليا على مخاوف النمو العالمي بشكل أساسي.. يبدو أنها تنظر إلى قراءات المخزونات باعتبارها (عاملا) ثانويا".

ونقلت رويترز عن فندز قوله إن "خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات 2019-2020، والتصريحات الواردة باستمرار من دافوس التي تؤكد على أنهم يتوقعون تباطؤ النمو العالمي على مدى العامين القادمين يفرض ضغوطا بيعية على النفط".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020 بسبب ضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة.