مصادر مطلعة تكشف حقيقة رفض حركة "حماس" استلام المنحة القطرية

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن حركة "حماس" اتخذت قرارًا برفض ادخال المنحة القطرية لقطاع غزة وفقًا للآلية الإسرائيلية المقترحة.

وأكدت المصادر لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحركة في تفاوض مستمر مع الوسطاء للعودة للآلية السابقة لاستلام المنحة القطرية، أو رفضها بشكل قاطع إذا خضعت لشروط الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن "سلطات الاحتلال تعمد إلى تأخير المنحة وعدم وصولها في موعدها، كذلك تفكيرها في عدم إدخال المنحة نقدًا والتعويض عن ذلك بالشيكات، إضافةً للتدخل السافر في تحديد الأسماء المستفيدة من المنحة".

وأضافت المصادر: "حركة حماس طالبت الوسطاء بإرغام الاحتلال على الالتزام بالتفاهمات كاملةً، في ظل عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه مسبقًا، من توسيع مساحة الصيد، وإدخال الأدوية للقطاع، وتفعيل ملف التشغيل المؤقت للعاطلين عن العمل".

وشددت على أن الحركة أبلغت الوسطاء أن الاحتلال ملزم بتنفيذ التفاهمات لضمان استمرار الهدوء.

وفي سياق متصل ذكرت القناة العبرية (12) بأن المفاوضات بين حركة "حماس" والسفير القطري محمد العمادي مستمرة على خلفية الأنباء التي تتحدث عن رفض "حماس" استلام المنحة.

الجدير بالذكر أن السفير القطري محمد العمادي وصل إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين، في إطار المفاوضات لتثبيت التهدئة.