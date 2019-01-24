شبان في سن الثلاثين يحصلون على مصروفهم من آبائهم في غزة

تصدر هاشتاق #مين_هيقابلنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس، للتغريدات من قبل الشباب الغزيين، يتحدثون فيه عن همومهم وواقعهم الذي وصلوا إليه في ظل الانقسام وانعدام الفرص أمامهم، وعبروا عن سخطهم الشديد وحال الكثير منهم الذي يصل سن الثلاثين وهو يأخذ مصروفه اليومي من والده، فيما كان الشاب في هذا العمر سابقاً، قد كون أسرة كاملة.

ويعاني قطاع غزة من ظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق منذ 13 عاماً على التوالي، ألقت بضلالها على جميع مناحي الحياة ومن بينهم الشباب، حيث لجأ البعض منهم إلى الهجرة على أمل تحسين واقع عيشهم، فمنهم من نجا من الموت عبر البحار، ومنهم من عاد مثقلاً بالديون بعد فشل تجربته، وجزء قليل تمكنوا من تحقيق مرادهم.

ويرتكب الاحتلال الاسرائيلي بشكل مستمر انتهاكات مستمرة بحق الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة المحاصر، وهو ما تمثل في عدوان 2008-2012-2014.

إليكم أبرز التغريدات

هديل كلوب غرت على تويتر قائلاً:

لما كنا صغار علمونا انو الشباب عماد الأمة

بس لما كبرنا .. لقينا الشباب عبء عالأمة

و اكتر فئة بتعاني ..

لما كنا صغار علمونا انو الشباب عماد الأمة

بس لما كبرنا .. لقينا الشباب عبء عالأمة

و اكتر فئة بتعاني .. #مين_هيقابلنا — Hadeel Kullab (@KullabHadeel) ٢٤ يناير ٢٠١٩

الناشط أحمد حسام غرد قائلاً: في غزة فقط شيوخ بعمر الشباب

في غزة فقط بيوصل عمرك 30 سنة وانتا لسه بتاخد مصروفك من اهلك

مشاكلنا لازم تنحل

الشباب هم عماد الأمة

أما الشاب أحمد حسام فغرد قائلاً:

في غزة فقط شيوخ بعمر الشباب

في غزة فقط بيوصل عمرك 30 سنة وانتا لسه بتاخد مصروفك من اهلك

مشاكلنا لازم تنحل

الشباب هم عماد الامة #مين_هيقابلنا

— Ahmed Hossam (@Ahmed_Hosam93) ٢٤ يناير ٢٠١٩

سميرة السقا

إن حماية المصالحة مسئولية وطنية يتطلب على الكل الفلسطيني وخاصة الشباب لأنهم خلال الانقسام عاشوا سنوات صعبة نتيجة غياب الرؤية الفلسطينية والأفق السياسي واستمرار الحصار والبطالة والفقر.

•إن حماية المصالحة مسئولية وطنية يتطلب على الكل الفلسطيني وخاصة الشباب لأنهم خلال الانقسام عاشوا سنوات صعبة نتيجة غياب الرؤية الفلسطينية والأفق السياسي واستمرار الحصار والبطالة والفقر #مين_هيقابلنا — Samirasaqqa (@Samirasaqqa1) ٢٤ يناير ٢٠١٩

طارق حنونة غرد قائلاً:" في غزة فقط سائقي التكاتك وبائعي القهوة في الشوارع هم حاملي الشهادات

•في غزة فقط سائقي التكاتك وبائعي القهوة في الشوارع هم حاملي الشهادات

#مين_هيقابلنا — tareq hanouna (@TareqHanouna1) ٢٤ يناير ٢٠١٩

موفق العجوري غردَّ: عندما جاءت حكومة التوافق على قطاع غزة برئاسة رامي الحمدلله أحشد الشباب لاستقبال الحكومة ولسان حالهم " أعطونا أمل " فهل من مستجيب؟