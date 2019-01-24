قال المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن الأسرى مستمرون في خطواتهم التصعيدية تحديدُا بإرجاع الوجبات.

وأضاف الزغاري خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن بعد فشل جلسة الحوار بين إدارة سجن عوفر وقادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الأمور ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد.

وتابع "واضح أن الإدارة تسعى إلى استمرار الهجوم العدواني تنفيذًا لقرارات لجنة أردان"، مؤكدًا أن هجوم عوفر غير مسبوق منذ زمن طويل.

واعتبر أنه في حال أصدرت إدارة السجن مزيد من الاجراءات القمعية وفرض العقوبات تحديدًا في قسمي 17 و 11 وحرمان الأسرى من الزيارة لمدة شهرين وحرمانهم من الكانتينا، فإن التصعيد سيصل إلى درجة العصيان على قوانين السجن العدد والخروج إلى الفورة والخروج إلى العيادات.

وأكد أن إدارة مصلحة السجون تتحمل المسؤولية، مشددًا على أن أسرى عوفر مساندون من الأسرى والأسيرات في كل السجون.

وأردف "كل شيء داخل المعتقل ينتزع انتزاع لأن إدارة تتعامل مع الأسرى بطريقة لا إنسانية"، لافتاً إلى أن الأسرى المصابين بالأقسام وأوضاعهم أخذة بالاستقرار، ولا يوجد حالات خطيرة تستدعي القلق لدى الأهالي.