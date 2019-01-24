قائد شرطة الاحتلال يقود اقتحامات المسجد الأقصى

أفاد مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، بأن قائد شرطة الاحتلال في القدس "يورام هليفي" ومجموعة من "المحاربين القدامى" الذين احتلوا المسجد الاقصى عام 1967، اقتحموا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقته طاقم تصوير تابع لشرطة الاحتلال.

ونفذ "هليفي" والعسكريين جولة مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك وسط أجواء شديدة التوتر تسود المكان، وبحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة.

في السياق، جددت مجموعات المستوطنين اليوم اقتحاماتها للمسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.