الاحتلال يستعد لخصم أموال عائلات الشهداء والأسرى من الضرائب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال تستعد لخصم أموال تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى الذين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية، من عوائد الضرائب المالية التي تجمعها "إسرائيل" لصالح السلطة.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم نهاية الشهر الجاري تقديم تقرير للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" يتضمن بالتفصيل المبالغ المالية التي تدفع من قبل السلطة لعائلات الشهداء والأسرى، بهدف اتخاذ قرار بشأن خصم تلك الأموال من الضرائب.

ووفقا للصحيفة، فإن السلطة صرفت ما لا يقل عن 502 مليون شيكل لأسرى أفرج عنهم خلال عام 2018. مدعيةً أن السلطة تخفي في موازنات عملها ما تدفعه لعائلات الشهداء والأسرى، والأسرى المحررين.

وادعى تقرير إسرائيلي داخلي، أن السلطة دفعت 230 مليون شيكل للأسرى داخل السجون. كما دفعت 167 مليون شيكل لأسرى أفرج عنهم، إلى جانب 96 مليون شيكل مزايا إضافية لأولئك الأسرى الذين أطلق سراحهم ولعائلاتهم، مشيرًا إلى أن الراتب الذي يدفع للأسرى يعتمد على فترة محكوميته.

ووفقًا للتقرير، فإن السلطة دفعت خلال يناير/ كانون الثاني من عام 2018 مبلغ 20 مليون شيكل للأسرى في السجون. مشيًرا إلى أنه لم يعرف حجم الأموال التي تنفق على عائلات منفذي العمليات من الشهداء، وكذلك الجرحى، ولكن ما يعرف أنه خصص مبلغ 687 مليون شيكل لهم العام الماضي.