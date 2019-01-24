السفير الامريكي في "إسرائيل" :صفقة القرن ستعلن نهاية ابريل

قال السفير الامريكي في "إسرائيل" دافيد فريدمان بأن خطة التسوية بين "إسرائيل" والفلسطينيين صفقة القرن ستعرض بعد الانتخابات "الإسرائيلية" في نهاية ابريل ولكن قبل تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة .

واوضح فريدمان خلال محادثات مغلقة جرت قبل ايام مع دبلوماسي غربي بأن البيت الابيض على علم بالتوقيت السياسي "الإسرائيلي" لنشر صفقة القرن ولكن الادارة الامريكية تعتقد بأن التوقيت للإعلان عن صفقة القرن هو توقيت صحيح لتقوية فرصة للقيادة "الإسرائيلية" لقبول الخطة.