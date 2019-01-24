الأوقاف تنتهي من استئجار سكن لحجاج الضفة للموسم الحالي

أعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الخميس، أن وزارته انتهت من استئجار سكن الحجاج للموسم القادم 1440ه/2019م في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وقال ادعيس:"إن لجنة استئجار سكن الحجاج لهذا العام والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وكيل الوزارة حسام أبو الرب وعضوية وفد الوزارة زياد الرجوب وسليم الأشقر ولقمان الحلو بالإضافة إلى ممثلي وزارات المالية /اللوازم العامة والسياحة والاثار وديوان الرقابة المالية والادارية قامت بإنجاز المهمة الموكلة لها وذلك باستئجار السكن المناسب لحجاج دولة فلسطين /المحافظات الشمالية لهذا الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة .

بدوره قال أبو الرب: "إن اللجنة قد عملت خلال الايام الماضية على البحث عن فنادق بمستوى ممتاز يوفر الراحة والامان للحجاج ويوفر عليهم مشقة التعب والبعد عن الحرم، حيث تم استئجار فنادق مصنفة خمس نجوم في المدينة المنورة تقع على بلاط الحرم النبوي الشريف مع توفير وجبة افطار لكافة الحجاج طوال فترة اقامتهم وكذلك استئجار فنادق حديثة في مكة المكرمة لا يتجاوز بعدها عن الحرم المكي الشريف 1 كم وبعضها لا يتجاوز 600 متر.

وبين أن السكن به كافة الخدمات التي يحتاجها الحاج وتقع في مناطق حيوية ويتوفر حولها وبمحيطها كافة الخدمات التي تلزم الحاج من اكل ومشرب وملبس بالإضافة الى انها تبعد عن مناطق الجسور والتقاطعات الخطرة حفاظا على سلامة وامن الحاج .

وأضاف أبو الرب، أنه تم العمل على توفير خدمة الافطار في فنادق مكة المكرمة لأول مرة وذلك من خلال التعاقد على توفير افطار يومي للحجاج ( بوفيه مفتوح ) حتى يوم عرفة التاسع من ذي الحجة وذلك تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام وهي المرة الاولى التي تتوفر بها هذه الخدمة لحجاجنا في مكة المكرمة .

بدوره، أكد الأشقر على أن الوزارة حرصت هذا الموسم على البدء في العمل على تحضيرات موسم الحج مبكرا حيث وقع ادعيس بتوقيع بروتوكول الحج مع نظيره السعودي في شهر كانون أول واليوم يتم انجاز استئجار السكن وسيتم خلال الشهر القادم انجاز استئجار الحافلات لا سيما ان الوزارة قد انهت ايضا عملية تسجيل الحجاج في شهر كانون الثاني وبرنامج العمل سيتم حتى اعلان الاسماء وتحديد التكلفة لهذا الموسم بناء على العطاءات والرسوم المقررة من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية .

وشارك في عملية الاستئجار بالإضافة الى لجنة الاستئجار من وزارة الاوقاف محمد ربيع مدير عام اللوازم بوزارة المالية وعلي حمد ممثل وزارة السياحة والاثار وعاصم شواهنة عن ديوان الرقابة المالية والادارية .