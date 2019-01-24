فالفيردي: اخترت المخاطرة.. ولست نادما بسبب ميسي

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني برشلونة، عن استيائه من الخسارة بنتيجة (2-0) ضد إشبيلية، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الشوط الأول كان لدينا القليل من السيطرة، وفي الشوط الثاني كنا نضغط بشكل أفضل، ولكنهم نجحوا في التسجيل، ونحن لم نكن قادرين على خلق المزيد من الفرص ولذلك لم نسجل".

وأضاف: "علينا أن ننتظر، وصحيح أنني قمت بعدة تغييرات اليوم، وخاطرت ولكن لم تسر الأمور بشكل جيد، ولدينا مباراة مهمة يوم الأحد، ونريد الفوز ضد خصم صعب وهو جيرونا، وستكون مواجهة مُعقدة، ونريد أيضًا الاستمرار في الكأس".

وبسؤاله عن الندم لعدم ضم ليونيل ميسي إلى قائمة المباراة، أجاب: "لا أندم، وهذا ما كان يجب علي فعله".

وحول التعاقد مع دي يونج، أوضح: "هو صفقة رائعة للحاضر والمستقبل، إنه لاعب عظيم، وله مستقبل كبير، ونتمنى له الأفضل، لأن نجاحاته ستكون في النادي".

وأردف: "ألينيا؟ هو يشعر براحة أكبر في الجهة اليمنى، وهذا يحدث لكل لاعب أعسر تقريبا لدينا، وكان علي أن أختار بين وضعه أو الاستعانة بمالكوم على اليسار، فضلًا عن ضرورة إراحة كوتينيو نظرا لضغط المباريات".

وعن إشراك بواتينج، أجاب: "كان هذا القرار يحمل مخاطرة، لكنني اعتقدت أن علي فعل ذلك، وأن أفضل شيء أن يلعب لساعة ثم يشارك سواريز، رغم أنه وصل مؤخرًا ولكني اعتقدت أن ذلك سيساعدنا".

وواصل: "لم نتخل عن الكأس، وفي العام الماضي حاربنا للاستمرار في البطولة، وهذا العام اخترت المداورة، لأنني أعتقد أن ذلك هو الأفضل، وأن اللاعبين الموجودين سيساعدوني على ذلك".

واختتم: "أقوم بتحليل المباريات على أساس فريقي، وهناك مراحل كنا فيها جيدين خلال المواجهة ولكن الخصم كان أفضل".