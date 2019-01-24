نقابة موظفي غزة تطالب المالية بإحتساب المنحة القطرية من راتب شهر 10

أصدرت نقابة موظفي غزة، مساء أمس الأربعاء، بيانًا صحفيًا، طالبت فيه وزارة المالية باحتساب المنحة القطرية للموظفين، من راتب شهر 10.

وبينت النقابة، أن ما صرف اليوم وسيصرف غدًا هو نسبة من راتب شهر (٩)، وبالتزامن مع صرف المنحة لمستحقيها يتم صرف النسبة المتفق عليها للموظفين المستثنين منها.

وأكدت النقابة أنها تبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع المسؤولين من اجل تحقيق ذلك.

يذكر أن وزارة المالية بغزة أعلنت امس الأربعاء عن صرف دفعة شهر 9/2018 للموظفين المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل وذلك اليوم في كافة فروع بنك البريد الساعة 1 بعد الظهر.