بلدية نابلس تعلق دوامها اليوم تضامنا مع بلديتي رام الله والبيرة

أعلنت بلدية نابلس تعليق دوامها، اليوم، لساعتين تضامناً مع بلديتي رام الله والبيرة بعد الحكم بالحبس على رئيسي البلديتين بصفتهما الوظيفية.

وذكرت بلدية نابلس في بيان لها، "استجابة للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ورفضا للتعديات على حقوق الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة وطواقم العمل في الهيئات المحلية، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بصفتهما الوظيفية، تعلن بلدية نابلس عن تعليق الدوام صباح يوم الخميس الموافق 24/01/2019 من الساعة الـ 11:00صباحًا وحتى الـ 01:00 ظهرًا وذلك احتجاجًا على كافة الممارسات التي تؤدي إلى التعدي على حقوق الهيئات المحلية وصلاحياتها، وتؤدي الى الانتقاص من المكانة القانونية الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة، وتعيق أنظمة العمل البلدي ودوره في بناء مؤسسات تخدم المواطن وتحمي حقوقه".

وكانت محكمة صلح رام الله، أصدرت أمس حكما بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيس بلدية رام الله موسى ابو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، حيث جاء الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة.