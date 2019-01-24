هاجس الأعلام يعود مجدداً.. الاحتلال يفجر علماً زُرع على السياج الفاصل

قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس، بتفجير علم زرعه شبان فلسطينيين على السياج الفاصل جنوبي قطاع غزة .

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال وفقا ليديعوت بأن العلم لم يكن مفخخا واصبحت الاعلام الفلسطينية التي يعلقها الشبان الفلسطينيين على السياج الفاصل تشكلها هاجساً مرعباً لقوات الاحتلال بعد تفجير علم زرعته ألوية الناصر صلاح الدين وهي إحدى الأذرع العسكرية للمقاومة في غزة بتاريخ 17 فبراير من العام الجاري.

وكانت الوية الناصر نشرت مقطع فيديو يظهر تفاصيل "عملية كمين العلم" التي أدت لإصابة 6 جنود اسرائيليين.

وكان الجنود قد توجهوا في حينه، لنزع علم فلسطين الذي نصب على السياج الفاصل شرق غزة، قبل أن يتم تفجير عبوة ناسفة بهم عن طريق التحكم عن بعد.