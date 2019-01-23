ماكرون: أمن "إسرائيل" أحد أولوياتنا في المنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب محادثاته مع نظيره "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، في فرنسا، أن أمن "إسرائيل" يعتبر أحد أولويات سياسة باريس في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون: "لا يزال أمن "إسرائيل" أحد أولوياتنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى "قوة الصداقة التي تجمع البلدين".

وأشار إلى أن "الجالية اليهودية في فرنسا هي واحدة من أكبر الجاليات في العالم وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي وتاريخه".

وأكد ماكرون لنظيره "الإسرائيلي" أن السلطات الفرنسية مستعدة "لمواصلة الحرب ضد معاداة السامية، والتي تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية".

وشدد الزعيم الفرنسي على التقارب في مواقف الدولتين بشأن عدد من القضايا، لكنه أشار أيضا إلى استمرار الخلافات، على وجه الخصوص، بشأن قضايا مثل إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك الموقف من البرنامج النووي الإيراني.